"Naufraghi senza volto" in anteprima nazionale

Importante anteprima nazionale, stasera al teatro Sociale di Gualtieri, con "Naufraghi senza volto", un reading prodotto da Teatro della Cooperativa, destinato a essere poi messo in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Protagonisti dello spettacolo sono Laura Curino e Renato Sarti, impegnati in una lettura teatrale per raccontare il dramma dei naufragi nel Mediterraneo dal punto di vista di chi lavora per restituire, attraverso le analisi autoptiche, identità e dignità ai profughi morti in mare.

Si narra il sentimento che provano i parenti delle persone scomparse quando non c’è la presenza di un corpo a confermarne la morte.

È questo il contesto in cui opera il Labanof, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano diretto da Cristina Cattaneo, antropologa, medico legale e autrice di "Naufraghi senza volto", libro vincitore del Premio Galileo 2019, tradotto in numerose lingue.

Questa "crociata" è raccontata nel libro della Cattaneo attraverso i naufragi dell’ottobre 2013 e del 18 aprile 2015.

Da questo testo viene tratto lo spettacolo in scena stasera alle 21,30 al teatro di Gualtieri, nell’ambito della programmazione estiva.