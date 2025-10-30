Naufragio biancorosso, si salva il solito Caupain

Jaylen BARFORD (22 minuti, 0/3 da 2, 0/5 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 persa, 3 recuperate, 1 assist, 0 punti) La peggior partita da quando veste il biancorosso. Poca concentrazione, scelte sbagliate, compresa l’ultima che poteva valere un insperato pareggio sulla sirena. Un dato valga per tutti: in una serata in cui la squadra tira 27 liberi, non va mai in lunetta. Voto 4.5

Tomas WOLDETENSAE (14 minuti, 1/3 da 2, 1/2 da 3, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 5 punti) Altra prestazione incolore dove non riesce mai a incidere e, per giunta, nella serata mostra pure poco mordente. Voto 5

Troy CAUPAIN (34 minuti, 3/8 da 2, 3/4 da 3, 3/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 recuperata, 6 assist, 18 punti) L’unico a salvarsi dal naufragio tecnico e mentale. Gioca all’altezza del livello della competizione e del match, ma predica nel deserto. Nel recupero biancorosso c’è la sua mano, Voto 7

Bryson WILLIAMS (21 minuti, 3/8 da 2, 4/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 stoppate, 10 punti) Non è tra quelli a cui difetta la volontà, ma fa sempre più fatica a gestire situazioni che non gli sono tecnicamente congeniali e alla distanza si perde. Voto 5.5

Jamar SMITH (24 minuti, 1/4 da 2, 3/7 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 11 punti) Con Caupain tiene la squadra in linea di galleggiamento e comunque ci mette il consueto impegno. Sarebbe servita qualche altra piccola zampata che lo Smith, anche solo di un paio di stagioni fa, avrebbe garantito. Tuttavia non demerita. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 0/1 da 3, 3/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 2 assist, 3 punti) Serata no, fatica a interpretare la partita, anche perché non trova mai ritmo. Voto 5

Luca SEVERINI (26 minuti, 1/1 da 2, 1/5 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 5 punti) L’assenza di Cheatham gli regala quintetto e minuti, che però non riesce a sfruttare. Fatica al tiro, anche quando ha opportunità aperte, e in difesa è deficitario. Altra serattaccia. Voto 5

Jaime ECHENIQUE (19 minuti, 4/8 da 2, 6/9 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 14 punti) Fa bottino e si guadagna falli, ma alla lunga non si fa sentire come dovrebbe sotto canestro, e in un match bruttissimo e sporco, questo fattore ha indubbio peso specifico, in negativo. Voto 5.5

Michele VITALI (26 minuti, 0/1 da 2, 1/4 da 3, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 7 punti) Dal punto di vista tecnico la sua prestazione è insufficiente, ma se la squadra non sbraca anche quando Zagabria è padrona del campo, molto si deve alle sue capacità di collante e alla grinta che butta sul parquet, anche a mo’ di esempio per parecchi compagni. Per questo merita la sufficienza. Voto 6

Gabriele Gallo