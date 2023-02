Navetta ok, più facile arrivare alle piste

La navetta aiuta: anche in questo weekend molti sciatori provenienti da entrambi i versanti del crinale hanno raggiunto, senza difficoltà, la stazione sciistica di Cerreto Laghi, grazie anche al servizio navetta istituito dalla Direzione degli impianti e agli agenti di servizio per il controllo della viabilità e parcheggio. A vigilare sull’intenso traffico nelle piste sono i carabinieri con motoslitta e gli agenti specializzati della Polizia di Stato.

Non solo sciatori, ma anche escursionisti di sci alpinismo e ciaspole. Nuove invenzioni della società sportiva Mangia Trekking che cavalca l’Appennino tosco-ligure-emiliano con la ciaspolatrekking. L’associazione Mangia Trekking organizza ciaspolate tra le faggete appenniniche a cui possono partecipare persone di ogni età perché il loro motto è ‘turismo lento’, aperto alla conoscenza e alla buona gastronomia. Anche in questi giorni numerosi escursionisti con ciaspole raggiungono di buon mattino i sentieri dell’alto Appennino andando oltre le stazioni sciistiche, affollatissime, per godersi dall’alto un panorama spettacolare.

Settimo Baisi