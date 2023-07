Navette e treni per la città della musica

Saverio Migliari

A una settimana dal concerto che ha portato il nome di Reggio Emilia nel mondo (e non del campovolo, una buona volta...), val la pena fare un bilancio. Tante le luci, alcune le ombre. La struttura Rcf Arena e il quartiere Santa Croce hanno retto perfettamente l’impatto di un evento di carattere internazionale, che per una settimana ha cambiato i connotati a quello spicchio di città. Con 100mila persone chiuse in un recinto, un caldo subsahariano e una grandinata improvvisa, sarebbe potuto accadere di tutto. Eppure l’imponente macchina di forze dell’ordine, operatori sanitari, tecnici e volontari ha fatto sì che nulla di grave potesse accadere.