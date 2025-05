Navigare nel mondo digitale . La consapevolezza del web

Noi studenti dell’istituto Galileo Galilei abbiamo partecipato a un progetto sui pericoli del mondo digitale. Ha diretto questi incontri un’educatrice di nome Cecilia, la quale ci ha spiegato quali possono essere i rischi nell’utilizzo improprio del web e ci ha suggerito alcuni comportamenti da evitare. Con lei abbiamo parlato del tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici, di cosa fare e non fare con i social, della pericolosità di avere un account online e delle truffe sia telefoniche che sui giochi digitali. Abbiamo affrontato l’argomento della privacy, e Cecilia ci ha fatto capire quanto sia sbagliato inviare a qualcuno degli sticker o delle foto con raffigurate delle persone reali in quanto danneggia la sicurezza altrui.

Cecilia ha sottolineato che un assiduo utilizzo di social media aumenta la probabilità di provare ansia, depressione o solitudine. I pericoli più gravi sono l’adescamento online, la pedopornografia e il cyberbullismo, che nei casi più estremi può portare al suicidio. Lei ci ha spiegato che non bisogna mai fornire a nessuno sui social il nostro indirizzo o di non inviare foto e video personali a sconosciuti.

Il continuo utilizzo dei social può portare alla dipendenza, perchè più visiti siti internet di un determinato tipo, più ti arrivano inserzioni o pubblicità legate allo stesso argomento, creando così un loop da cui è difficile uscire. I social media sono spesso associati a una vita sedentaria, cosa che può avere un impatto negativo sulla salute sia fisica che mentale.

Inoltre, aumentando gli ormoni associati al piacere, provocano una ricerca costante di stimoli positivi al nostro cervello. Cecilia ci ha fatto notare come il prolungato utilizzo dei social faccia perdere la libertà di scelta e di come potremmo migliorare il nostro sonno se solo li utilizzassimo meno, ad esempio evitando di usarli prima di andare a dormire. Eliminare o limitare i social riduce i livelli di ansia e stress, migliorando così la concentrazione e la produttività nelle attività della vita quotidiana.

I social, però, non hanno solo un impatto negativo. Infatti, ti permettono di connetterti con persone di tutto il mondo, di condividere idee o contenuti e mettersi in mostra grazie a questi, di ampliare la propria rete sociale, di rivoluzionare la comunicazione con una diffusione rapida delle notizie, di offrire nuove opportunità economiche per il marketing e la promozione di prodotti e servizi. Sono importanti anche per diffondere conoscenze e fare nuove amicizie condividendo i medesimi interessi ed esprimersi liberamente. Molti giovani dichiarano che sono stati aiutati dai social da questo punto di vista e che alcuni contenuti hanno rafforzato la loro autostima.

Classi I E e I F