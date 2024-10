Nazionale di Tennis trapiantati. Luca Colli si conferma campione

Luca Colli (al centro, in foto) è campione Nazionale di Tennis trapiantati, confermando la vittoria dello scorso anno.

Il torneo si è svolto lo scorso weekend a Roma al Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", dove si sono svolti i 32esimi Giochi Nazionali Trapiantati e 29esimi Dializzati. Alta la partecipazione di vari atleti da tutta Italia per partecipare alle varie discipline previste: pallavolo, calcio, tennis, tennis tavolo, atletica, ciclismo, nuoto, freccette, ecc.

Nel torneo di tennis hanno partecipato alcuni di migliori trapiantati italiani fra i quali Francesco Fiore (cuore e rene) medaglia di bronzo agli ultimi mondiali di Perth in Australia, Claudia Graziani recente campionessa europea a Lisbona e il montecchiese Colli medaglia d’oro agli Europei in doppio con Claudia.

Colli - che prima del trapianto era entrato tra i 200 migliori del ranking mondiale - ha vinto aver vinto tutti e 6 gli incontri disputati fra sabato e domenica.

"Grazie ad Aned per la splendida organizzazione dei Giochi - ha commentato il campione - Grazie al mio donatore per la vita che mi ha ridato. Queste manifestazioni servono a tutti noi per sensibilizzare i cittadini. Sì alla vita, sì alla donazione degli organi".