La Nazionale a Reggio Emilia: entusiasmo e molti bambini, Gianfranco Zola il più applaudito

Reggio Emilia, 9 giugno 2025 – La crisi con tanto di esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti non intacca minimamente la voglia di Reggio Emilia d'azzurro: grande entusiasmo e mille colori sia fuori che dentro allo stadio per la sfida di questa sera tra Italia e Moldova.

Oltre tre ore prima del fischio d'inizio sono tanti i tifosi curiosi, grandi e piccini, in zona "vip", quella dell'ingresso per la tribuna autorità per intenderci. Tanti volti noti, e la vivacità dei tifosi ha raggiunto il culmine con "Magic Box" Gianfranco Zola, ritiratosi nel 2005 ma acclamatissimo anche da un gruppone di bambini.

Maglie di Roberto Baggio (indossata anche da un tifoso sudamericano doc venuto direttamente dalla Colombia solo per la passione per l'Italia), ma anche di Del Piero e Donnarumma.

Poi la gara: le esultanze ai due gol, qualche fischio per Spalletti e il presidente della Figc Gabriele Gravina, la solita gioia corale all'inno di Mameli. Reggio (18.771 spettatori) si rivela ancora roccaforte per la Nazionale, che qui ha fatto cinque su cinque. In attesa di una sesta volta, magari in un clima più sereno e con qualche ambizione in più.