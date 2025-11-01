Nazionale sordi: al via i raduni di basket e pallavolo

Ultimi raduni in Appennino degli atleti della Federazione Sport Sordi Italia prima della partenza per le Deaflympics di Tokyo, le olimpiadi degli atleti sordi che si svolgeranno nella capitale nipponica dal 15 al 26 novembre. Nei prossimi giorni si svolgeranno in contemporanea gli ultimi due raduni di squadre nazionali. Si tratta di quello della Nazionale femminile di pallavolo, a Toano da venerdì fino a domani, e della Nazionale femminile di basket, a Ligonchio da oggi fino a mercoledì. Il programma del raduno di Toano vedrà le ragazze soggiornare all’Albergo Miramonti e allenarsi nella palestra delle scuole medie, mentre domani alle 9,30 si terrà l’amichevole con l’AMA Volley Ball San Martino, squadra che milita in serie C. Le ragazze riceveranno il saluto di benvenuto da parte del sindaco di Toano Leonardo Perugi. Le ragazze del basket soggiorneranno a Ligonchio, presso l’albergo Rifugio dell’Aquila. Domani pomeriggio la visita all’Atelier delle acque e delle energie nella Centrale idroelettrica del paese, guidata dall’architetto Carlo Margini e delle componenti dell’Associazione Amici dell’Atelier. Lunedi ci sarà il saluto del sindaco Enrico Ferretti prima della visita all’Ostello dei Balocchi di Casalino.

Settimo Baisi