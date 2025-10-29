‘Ndrangheta e malaffare. Metodi mafiosi e minacce. Antonio Gualtieri a processo

I presunti fatti illeciti commessi dopo aver scontato la pena del processo di ‘ndrangheta ’Aemilia’ riportano Antonio Gualtieri di nuovo in tribunale. Per lui, nato a Cutro (Crotone) nel 1961, un tempo imprenditore edile residente a Rivalta, riconosciuto in ’Aemilia’ tra i "promotori" della cosca Grande Aracri e condannato a 12 anni col rito abbreviato, si è aperta ieri l’udienza preliminare a Bologna per le nuove accuse mosse con l’aggravante mafiosa. Davanti al giudice Letizio Magliaro, Gualtieri, ieri videocollegato dal carcere di Rovigo, deve rispondere di diverse vicende per le quali figurano imputati anche il fratello Rosario e altre persone. In aula c’era il pubblico ministero Stefano Finocchiaro.

Per entrambi i fratelli Gualtieri gli avvocati difensori Stefano Vezzadini e Nino Giordano Ruffini hanno chiesto il rito abbreviato. Tra gli imputati figurano anche altre persone. Secondo la ricostruzione investigativa, nel novembre 2024, Gualtieri, che aveva finito di scontare la condanna di ’Aemilia’ da appena venti giorni, ed era in libertà vigilata, si sarebbe attivato per riscuotere un credito di 190mila vantato da un suo familiare nei confronti di un agente immobiliare. Secondo quanto si spiegò ai tempi in una nota della questura, lui avrebbe agito "col tipico metodo intimidatorio degli ‘ndranghetisti per costringere il debitore ad assolvere al pagamento, con minacce di morte a lui e ai suoi familiari". La Procura diretta da Calogero Gaetano Paci, in coordinamento con la Dda di Bologna, aveva disposto l’arresto per le ipotesi di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Lo stesso reato, l’estorsione, per il quale fu condannato in ’Aemilia’ per le condotte ai danni di due imprenditori, oltreché per associazione mafiosa. Nell’udienza di convalida per l’episodio del 2024 lui si era difeso dicendo di essere stato truffato; il gip Luca Ramponi aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Un’ulteriore indagine della squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi, su fatti tra il 2019 e il 2022. è scaturita in agosto in una nuova carcerazione,disposta dal gip di Bologna Nadia Buttelli.

Secondo l’accusa, tramite una società di cui è ritenuto titolare occulto, sarebbe rientrato in possesso di beni immobiliari prima toccati da procedure esecutive. Avrebbe rivolto intimidazioni a una coppia di sposi 60enni che si erano aggiudicati un terreno rustico a Reggio in via Pascal, costingendoli a rivenderlo alla società di cui lui sarebbe stato il reale referente, a condizioni da lui imposte. Per quest’episodio si contesta l’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Un altro caso riguarda la sua villa con piscina in via Strozzi, dove scontò la pena di ’Aemilia’ ai domiciliari - dopo un primo periodo trascorso in carcere – per motivi di salute. Nel 2020, quando seppe che fu aggiudicata all’asta – nell’ambito di un procedimento successivo al fallimento della sua azienda ’Edil tetti’ – a un offerente diverso dai suoi parenti, costrinse l’acquirente, che gia aveva versato la caparra di 12.300 euro, a rinunciare a diventarne proprietario. Pure a lui avrebbe rivolto frasi inquietanti: "Tu non sai chi sono io..." e "So chi sei, so come si chiama tua moglie e dove vanno a scuola i tuoi figli".

Negli anni seguenti, supportato dai parenti che presentavano offerte alle aste, riuscì ad aggiudicarsi l’immobile, acquistato dalla società a lui ricondotta e di cui era amministratore il fratello Rosario Gualtieri, 56enne residente a Reggio, a piede libero, che ha già patteggiato 1 anno, 8 mesi e 15 giorni per intestazione fittizia di beni finalizzata agevolare la cosca. Per questa vicenda, inquadrata come estorsione aggravata dal metodo mafioso e turbativa d’asta, il cittadino ieri si è costituito parte civile in udienza preliminare affidandosi all’avvocato Federico Canova. Si proseguirà in novembre.