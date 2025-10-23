’Ndrangheta e omicidi del 1992. Tre ergastoli e condanna a 18 anni

di Alessandra CodeluppiTre condanne all’ergastolo e una a 18 anni. È il verdetto deciso ieri nel secondo processo in Appello per i quattro uomini accusati degli omicidi di ‘ndrangheta del 1992: l’uccisione del 33enne Nicola Vasapollo a Pieve (21 settembre 1992) e del 35enne Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre 1992).

La Corte d’Assise d’Appello – presieduta da Anna Mori, a latere Anna Passerone e i membri popolari – ha deciso il carcere a vita per tre persone. Una è il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, 66 anni, ora detenuto al 41 bis all’Aquila. Poi Angelo Greco, 59 anni, recluso a Cagliari per altra causa. Infine Antonio Ciampà, 67 anni, di Cutro, a piede libero. I giudici hanno deciso 18 anni per il 60enne Antonio Lerose, residente a Carpi (Modena), a piede libero, riconoscendogli le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. In giugno il sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi avevano chiesto l’ergastolo per tutti. Entrambe le vittime, che erano ai domiciliari, furono uccise a colpi di pistola nelle loro case. Ruggiero fu freddato da un commando che indossava divise dei carabinieri e che raggiunse Brescello con un’auto riadattata per sembrare una pattuglia dell’Arma. Per la pubblica accusa, le morti si inquadrano nella faida tra le cosche rivali Vasapollo-Ruggiero e Dragone-Grande Aracri-Ciampà: si contestano le aggravanti del metodo mafioso, di aver agito in più di quattro persone e con premeditazione.

Nicolino Sarcone è già stato condannato per gli omicidi a 30 anni in abbreviato: portò le divise dei carabinieri in treno dalla Calabria all’Emilia e sparò insieme all’altro killer a Vasapollo. Antonio Valerio, collaboratore di giustizia che si autoaccusò, prese 8 anni. Nel 1997 scattò l’ergastolo per Raffaele Dragone, Domenico Lucente (venuto a mancare) e Antonio Macrì. A dare impulso alla riapertura del fascicolo furono le dichiarazioni di due pentiti in particolare: Angelo Salvatore Cortese e Valerio.

Nell’ottobre 2017 la polizia di Stato eseguì tre misure cautelari, al culmine delle indagini delle squadre mobili di Reggio, di Bologna e dello Sco (Servizio centrale operativo della polizia) coordinate dalla Dda. Nell’ottobre 2020 il tribunale di Reggio assolse tutti, a parte l’ergastolo dato Grande Aracri per il solo omicidio di Ruggiero.

La Dda e la difesa di Grande Aracri impugnarono e fu celebrato il primo processo in Appello, concluso con un ribaltamento: ergastolo a tutti. A seguito dei ricorsi delle difese, la Cassazione annullò nel dicembre 2022 le condanne per Greco e Lerose relative a Brescello, quelle di Ciampà per Brescello e Pieve, mentre per Grande Aracri confermò l’ergastolo per Ruggiero ma non la condanna per Vasapollo. La Corte suprema dispose un nuovo processo di secondo grado - iniziato in gennaio e concluso ieri - ordinando di risentire i collaboratori di giustizia. Ieri Grande Aracri è stato giudicato colpevole anche per Pieve, mentre Ciampà è ritenuto "mandante" dei due omicidi: per entrambi ieri i giudici hanno deciso anche un anno di isolamento diurno. Lerose e Greco devono rispondere solo della morte di Ruggiero. Nel team difensivo figurano gli avvocati Filippo Giunchedi e Gianluca Fabbri (per Grande Aracri), Luigi Colacino (per Ciampà), Milena Micele (per Lerose), Salvatore Staiano e Antonio Comberiati (per Greco). La Corte ha anche condannato gli imputati a versare provvisionali di 20mila alle due parti civili: il Comune di Brescello e l’associazione Libera, rispettivamente assistiti dagli avvocati Salvatore Tesoriero ed Enza Rando.