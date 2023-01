’Ndrangheta e terremoto: mazzette per la ricostruzione. Le mani della cosca sui fondi

Le mani della ’ndrangheta sui fondi della ricostruzione post terremoto. Concussione, corruzione e intestazione fittizia di società. Sono i reati contestati nell’operazione ’Sisma’ della direzione distrettuale antimafia di Brescia a 11 indagati (fra cui architetti, ingegneri, imprenditori e bancari) accusati di aver favorito la cosca di ‘ndrangheta dei Dragone nell’assegnazione dei fondi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2012 in provincia di Mantova. Sono in tutto 10 gli indagati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare (uno ancora ricercato) – eseguita dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia di Finanza –, di cui 5 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, fra cui architetti e ingegneri, imprenditori e bancari. Tra gli arrestati anche due residenti in provincia di Reggio, uno dei quali è considerato il ’perno’ su cui avrebbe ruotato il presunto sistema criminale. Si tratta Giuseppe Todaro, 36enne nato a Crotone ma residente a Reggiolo, il cui nonno materno era Antonio Dragone, vecchio boss di Cutro, ucciso nel 2004 dai Grande Aracri che gli si erano rivoltati contro. Todaro, di professione architetto, ora in carcere, fu incaricato dal 2014 ad almeno fino al dicembre del 2021 di gestire le pratiche del ’cratere sismico’ della provincia di Mantova (i Comuni di...