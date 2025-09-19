‘Ndrangheta, padre e figlio in carcere per truffa ai danni dello Stato: hanno incassato oltre 2 milioni

Reggio Emilia, 19 settembre 2025 – Su delega della Procura Generale di Bologna, la Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a due ordinanze di esecuzione pena definitiva nei confronti di Domenico Oppido e del padre Gaetano a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha irrevocabilmente confermato le condanne già inflitte ai due imprenditori in primo e secondo grado, rispettivamente dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla locale Corte d'Appello, a 6 anni e 4 mesi e 3 anni e 8 mesi di reclusione, per una truffa, aggravata dall'aver agito per agevolare l'attività di una struttura 'ndranghetistica operante in Emilia, storicamente legata alla cosca Grande Aracri di Cutro.

L'illecito, ricostruito dalla Dia felsinea in esito alla nota operazione Grimilde, era consistito nella creazione di una falsa sentenza apparentemente emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che aveva indotto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ingannandolo sulla sua autenticità, a pagare una somma di 2,25 milioni di euro a favore di una società riconducibile ai due arrestati. L'accordo fraudolento sottostante a tale episodio prevedeva che i proventi sarebbero stati spartiti tra i correi e diversi esponenti 'ndranghetistici.

Gli Oppido sono stati altresì recentemente destinatari di un provvedimento di confisca di primo grado eseguito sempre dalla Direzione Investigativa Antimafia, di ingente valore, emesso dal Tribunale bolognese - Sezione Misure di Prevenzione, ancora non definitivo, originato da una proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Bologna e del direttore della Dia.