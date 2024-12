‘Ndrangheta, le imprese ai raggi X: "Infiltrazioni, 80 aziende interdette"

"Troviamo soprattutto aziende edili in cui sono tutti parenti e che, anche nei rapporti contrattuali, intrattengono contatti con altre imprese gestite dalla criminalità organizzata". Tutte le aziende sulla posta in gioco Pnrr "passano sotto la lente dell’antimafia e la maggioranza delle aziende colpite è calabrese e solo qualcuna emiliana". A parlare, dal contenitore speciale ‘Tv7’ del Tg1, è Maria Rita Cocciufa, prefetta di Reggio Emilia, dove la posta in gioco del Pnrr è di 1 miliardo e 400 milioni con 2.075 progetti. Dividere le aziende in sane oppure no è un’opera di prevenzione a garanzia dei soldi pubblici e dei relativi appalti. Eppure ancora quest’anno "le imprese a Reggio Emilia raggiunte da interdittiva sono state 80", ricorda la prefetta, mentre negli anni precedenti sono state 144, dato superiore a città del Sud. Per spiegare il fenomeno Gaetano Paci, procuratore di Reggio, ricorda le parole del procuratore nazionale antimafia, Gianni Melillo: "La ndrangheta nel nord e in Emilia è una componente strutturale del sistema economico. Il protagonismo mafioso in quest’area e regione non è mai venuto meno e continua a condizionare la regione". Così il numero 2 del clan di Cutro Antonio Gualtieri, imprenditore edile, dopo aver finito di scontare 12 anni il 7 novembre, il 27 è finito di nuovo arrestato. Un terremoto – nel quadro delle imprese interdette – quello del consorzio Edilgest che il primo marzo 2024 la Prefettura ha messo in black list con i suoi 160 soci e 16 aziende interdette. Gli imprenditori calabresi (ci sono 6mila cutresi in Emilia Romagna) hanno costituito un’associazione, Clm contro le mafie. Fanno beneficenza alle famiglie bisognose, spiegano nel contenitore Rai, e se hanno qualche precedente penale alle spalle rispondono: ‘Si può sbagliare’.

Il presidente Luigi Raso Catrambona racconta di "avere condanne in passato, errori...ma niente ‘ndrangheta o mafia". La prefetta sulla protesta degli imprenditori cutresi risponde dicendo che non c’è alcun pregiudizio, ma "dobbiamo tener conto della realtà: la maggior parte delle aziende (raggiunte dalle interdittive) sono di titolari calabresi facenti parte di famiglie di ‘ndrangheta". Pietra miliare della condanna a questa filiera criminale è stato il maxi processo Aemilia contro la ‘ndrangheta del clan Grande Aracri di Cutro: 87 imputati e centinaia di anni di carcere con sentenza definitiva. La giornalista Rai nel servizio mostra il villone dell’imprenditore Gualtieri, il numero 2 della ‘ndrangheta reggiana, dove l’uomo ha trascorso anni di domiciliari per ragioni di salute e che il 27 novembre scorso è stato di nuovo arrestato dopo aver appena scontato la condanna Aemilia. Pochi mesi dopo esser finito in lista nera il consorzio Edilgest non esiste più.