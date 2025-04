’Ndrangheta, omicidi del ’92. La memoria corta di Sarcone

Un interrogatorio durato solo due ore. Perché all’ennesimo "non ricordo", il presidente della Corte d’appello di Bologna, Anna Mori, ha deciso di interrompere l’udienza. Sono state considerate troppo vaghe le dichiarazioni di Nicolino Sarcone, considerato uno dei capi della cosca emiliana della ‘ndrangheta, ascoltato ieri all’udienza per gli omicidi di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, avvenuti nell’ambito della guerra tra clan del 1982. Sarcone, per quei due delitti di inizio anni Ottanta, deve scontare trent’anni di reclusione. Ma ieri a palazzo di giustizia è sembrato aver "perso la memoria". Non ha confermato l’aver realizzato le scritte "carabinieri" con nastro adesivo sull’auto usata per portare il commando omicida all’abitazione di Ruggiero, a Brescello. E neppure ha confermato le dichiarazioni rilasciate nel 2017, quando avrebbe tentato – ma invano – di farsi passare per collaboratore di giustizia dalla Procura antimafia. Nell’udienza della prossima settimana dovrebbero essere ascoltati i quattro imputati, con Nicolino Grande Aracri, Angelo Greco, Antonio Le Rose e Antonio Ciampà che potranno essere in grado di raccontare in Corte d’Appello la loro versione dei fatti.