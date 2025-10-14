‘Ndrangheta, Rosita Grande Aracri condannata a 7 anni e 4 mesi per associazione mafiosa

Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – È stata ritenuta responsabile, all'esito del primo grado di giudizio, di associazione mafiosa. Lei, Rosita Grande Aracri di Brescello (1983), è la nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri; è figlia di Francesco Grande Aracri (1954), residente per molto tempo a Brescello e condannato per mafia con ruolo di vertice nel processo “Grimilde” con rito ordinario a 24 anni, sentenza confermata in settembre dalla Cassazione. Pure i due fratelli della donna sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva di associazione mafiosa in “Grimilde”: Salvatore Grande Aracri (1979) a 14 anni e 4 mesi in abbreviato; Paolo (1990) a 9 anni con rito ordinario.

Nel filone bis dell'inchiesta "Grimilde”, in tribunale a Bologna, oggi il giudice dell'udienza preliminare Roberta Malavasi ha deciso per l'imputata col rito abbreviato un verdetto di 7 anni e 4 mesi, messi in continuazione con una precedente sentenza. La 42enne era stata infatti giudicata anche nel procedimento principale di «Grimilde«, sempre in abbreviato, e condannata a 2 anni per la fittizia intestazione dell'impresa del padre, la Eurogrande costruzioni srl di Brescello; la donna ha già scontato questa pena e ora è libera. In «Grimilde« nel 2022 la Corte d'Appello aveva trasmesso gli atti alla Dda per l'accusa di 416 bis alla donna: i giudici ritennero infatti necessario disporre un approfondimento istruttorio, ritenendo che «lei rivestiva un ruolo particolarmente attivo anche operando in stretta sinergia con alcuni sodali».

La Dda ha delegato la polizia di Stato, Sisco di Bologna, per ulteriori indagini; poi è scattato il rinvio a giudizio. Gli accertamenti sono stati coordinati dal pm della Dda Beatrice Ronchi che nel nuovo filone aveva chiesto 8 anni di carcere. In questo procedimento altri nove imputati hanno già patteggiato la pena per reati diversi con l'aggravante mafiosa.

Le accuse

A Rosita Grande Aracri, da quanto si legge nel capo di imputazione, si contesta di essere «pienamente informata di strategie, iniziative, affari e problemi della consorteria mafiosa», alla quale «ha fornito un costante contributo». Si sarebbe messa stabilmente a disposizione non solo dei suoi stretti parenti, ma anche di altri sodali. Da Brescello, nelle vesti di imprenditrice o di segretaria, avrebbe dato «un costante contributo per rafforzare la consorteria emiliana, sotto le direttive del padre, dei fratelli e del commercialista della cosca» favorendone gli affari e l'infiltrazione nel tessuto economico in regione, in Italia e anche all’estero. Durante la detenzione del genitore per la condanna in «Edilpiovra«, ma anche dieci anni dopo quando fu arrestato nel 2019 in «Grimilde«, la donna, durante gli incontri in carcere, avrebbe «ricevuto direttive e portato informazioni al padre»: al centro le operazioni imprenditoriali per evitare sequestri e per gestire lavori e attività con società di soggetti vicini alla ‘ndrangheta, così agevolando la cosca nei momenti di difficoltà. «È un risultato processuale estremamente significativo, ma l'attenzione della polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Bologna, si mantiene elevata in ragione della decennale presenza, documentata nei processi, della 'ndrangheta in Emilia», scrive la questura di Bologna, che evidenzia anche come l'attività di indagine «ha documentato il ruolo determinante di Rosita Grande Aracri per la cosca di appartenenza, anche in sostituzione dei familiari detenuti».

La difesa

La 42enne è difesa dall'avvocato Mario Terracciano. Il legale, da noi interpellato, fa sapere che che valuta il ricorso in appello.