‘Ndrangheta, terremoto e corruzione: arrestato l’architetto reggiolese Todaro

Reggio Emilia, 10 gennaio 2023 - Nell'operazione 'Sisma' dei carabinieri di Mantova, coordinati dalla Dda di Brescia, la figura centrale è un architetto, Giuseppe Todaro, 36 anni, residente a Reggiolo. Attualmente è sottoposto alla custodia cautelare in carcere, scattata anche per il padre Raffaele Todaro e altri tre uomini.

Corruzione e sisma a Mantova, le intercettazioni

Nell'ordinanza del gip Giuseppe Todaro risulta aver ricoperto, dall'agosto 2014 almeno fino al 31 dicembre 2021, 'in via continuativa' incarico di tecnico aggiuntivo esterno per gli uffici tecnici dei Comuni mantovani ricadenti nel cratere sismico, occupandosi dell'istruttoria delle istanze di contributo regionale per la ricostruzione e la ristrutturazione di immobili danneggiati dal terremoto del 2012'.

L'inchiesta 'Sisma' nasce da un esposto trasmesso dalla Struttura commissariale per l'emergenza e la ricostruzione di territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, istituita dalla Regione Lombardia, nel quale erano raccolte le lamentele di un imprenditore per i comportamenti di Todaro.

Nell'ordinanza si sottolineano i 'rapporti di parentela tra Todaro e soggetti certamente appartenenti (con ruoli di spicco) alla cosca Dragone di Cutro, storicamente contrapposta a quella dei Grande Aracri.

Secondo gli inquirenti, l'operazione 'Sisma' ha dimostrato 'la rinnovata influenza' della cosca Dragone, nell'area mantovana-reggiana rispetto a quanto scoperto con la precedente indagine 'Pesci', sempre dei carabinieri mantovani e della Dda di Brescia che aveva rilevato gli interessi della cosca Grande Aracri.

Todaro, nipote di uno storico boss mafioso, tecnico istruttore nei comuni compresi nel cratere sismico della provincia di Mantova (Poggio Rusco, Borgo Mantovano, Magnacavallo, Sermide e Felonica), era incaricato di istruttorie, di verifica, di rendicontazione e di autorizzazione ai pagamenti dei contributi a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia per gli immobili danneggiati dal terremoto del 2012.

Gli imprenditori, così come i beneficiari dei finanziamenti, si sarebbero rapportati con il tecnico secondo uno schema collaudato: la corresponsione di somme (in genere pari a circa il 3% del contributo) per garantirsi la trattazione della propria pratica in violazione dell'ordine cronologico e con aumenti dell'importo del contributo pubblico a fondo perduto (in un caso a 950mila euro anziché 595mila come originariamente stabilito).

La concussione prevedeva che il contributo pubblico fosse elargito ai richiedenti solo a condizione che affidassero i lavori di ricostruzione a delle società facenti capo al tecnico istruttore e al padre di questi. Le società, che di fatto sarebbero state gestite dal padre del pubblico ufficiale, erano intestate a prestanomi per evitare il diniego di iscrizione nella white list.

Sono in tutto 9 gli indagati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare (uno ancora ricercato), di cui 4 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, fra cui architetti e ingegneri, imprenditori e personale di banche.