Né bimbi, né adulti, spesso incompresi Avere tredici anni non è affatto semplice

Avere tredici anni non è semplice. Molti adulti potrebbero controbattere che questa affermazione è esagerata perché, a parte la scuola, non abbiamo niente da fare, a differenza loro che devono lavorare, fare le faccende domestiche, la spesa e tanto altro. Ma, fidatevi di me, non è per niente facile. Dobbiamo affrontare una serie di cambiamenti che ci spaventano. Non siamo più bambini, ma non siamo ancora adulti. Molte volte i genitori non ci capiscono e ci rifugiamo nell’amicizia, ma anche avere amici spesso è complicato: devi essere accettato dal gruppo e perché ciò accada devi rispettare le sue "regole", come, ad esempio, avere un abbigliamento adeguato e se questo non si verifica vieni escluso, come se fosse il tuo modo di vestire a determinare chi sei. In un mondo dominato dai social, dove ci si illude di avere tanti amici, i rapporti spesso sono superficiali e trovare veri amici non è facile. Un vero amico è una persona di cui puoi fidarti, che metterebbe sempre (o quasi) te al primo posto ma, in base alla mia esperienza, ormai quasi nessuno è più così. A proposito di relazioni, questa è anche l’età dei primi amori e non è che qui le cose siano meno complicate…Sì, è vero, siamo ancora piccoli per avere una relazione seria, ma questo non vuol dire che non riusciamo a volere bene profondamente. Spesso, però, non sappiamo con chi parlare di questo argomento, perché i genitori non riescono a capirci come vorremmo e quindi ci teniamo tutto dentro. E vogliamo parlare della scuola? Sentiamo molto il peso delle aspettative da parte di genitori e insegnanti. La conseguenza è che certi ragazzi si impongono di prendere bei voti e se non riescono a raggiungere i loro obiettivi si deprimono, altri invece la prima volta che prendono un’insufficienza si scoraggiano e non si impegnano più. Questi sono solo alcuni esempi delle difficoltà che vivono i ragazzi e le ragazze della mia età, per superarle abbiamo bisogno che gli adulti si mettano sulla nostra lunghezza d’onda, e cerchino di comprendere veramente le nostre paure e le nostre fragilità.

Giulia Verzellesi II B

disegno di Sarah Iaria II B