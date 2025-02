Necrologi del centro storico: "Spirato dopo tanta agonia"

Un manifesto in stile necrologio per evidenziare i problemi del centro di Gualtieri. "È tristemente spirato dopo tanta agonia Gualtieri, amato e piccolo Comune di poche e stanche anime. Addolorati ne danno il triste annuncio i giovani e tutti. Non fiori ma opere di bene e rimpianti", si legge nel foglietto listato a lutto, messo in evidenza su saracinesche abbassate e nello spazio degli annunci funebri. Un messaggio che ha comprensibilmente riavviato un dibattito sulla situazione del centro storico di uno dei "borghi più belli d’Italia", che negli ultimi anni cerca di affrontare un diffuso "spopolamento" dovuto alla chiusura di diversi esercizi commerciali, non sempre sostituiti da altrettante valide attività.

Già di recente il Carlino si era occupato della questione, con i consiglieri comunali di opposizione a segnalare le difficoltà del centro storico, soprattutto per la perdurante presenza di cantieri con chiusura di importanti accessi a piazza Bentivoglio. Era stato pure convocato un incontro coi commercianti per illustrare la situazione. E ora il manifesto polemico, a cui risponde il vicesindaco Eleonora Maestri.

"Non è uno scherzo di carnevale ma un attacco meschino da chiunque lo abbia pensato e realizzato. I politici in dieci mesi non cambiano un paese. L’amministrazione comunale sta lavorando tanto per ridare vita a Gualtieri. Non è semplice e attacchi di questo tipo non fanno ridere e non fanno bene a nessuno. Anzi, incattiviscono gli animi e deformano la realtà. A marzo ci saranno delle belle occasioni per ritrovarci in piazza…". Antonio Lecci