Negare l'emergenza climatica, non è ignoranza, ma evitamento

Segue dalla prima pagina

..particolarmente fresca (sì, possiamo dirlo senza passare per negazionisti dell’emergenza) si rischia di confondere il dato contingente con il quadro complesso. Ed ecco che ci troviamo circondati da conoscenti o personaggi pubblici che negano l’esistenza di una reale urgenza nella lotta all’inquinamento, dato che “quest’estate c’è fresco“. Io penso che più che ignoranza, cinismo o complottismo, a giocare un ruolo sia il meccanismo psicologico del ’evitamento’. E cioé quando un individuo si rifiuta di fronteggiare situazioni, oggetti o persone che generano angoscia. Le informazioni per poter capire la portata del problema, la sua reale imminenza e le sue conseguenze, sono alla portata di tutti. Ripeterle sarebbe tautologico. E allora perché c’è chi, sebbene istruito e pienamente inserito nella società, ancora nega? La risposta, appunto, non può essere cercata nel campo del raziocinio. Attiene più all’inconscio, al sepolto, al non-detto... Non lanciamo occhiate torve, quindi, verso chi nega l’emergenza climatica. Non trasformiamo anche questa battaglia in un manicheista ’noi-contro-loro’. Ma accogliamo, discutiamo e ascoltiamo soprattutto. Alla terra, sempre più calda e devastata, non interessa sapere chi, alla fine, potrà alzare la mano e dire "avevo ragione io".

Saverio Migliari