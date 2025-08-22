"Negativi i casi sospetti di Chikungunya". Protocollo interrotto

Disinfestazione sospesa a Rubiera: fortunatamente sono negativi i casi sospetti di Chikungunya. Il protocollo di emergenza che scatta nelle prime 24 ore dalla segnalazione è stato quindi interrotto. "L’Ausl – dicono dal Comune di Rubiera – ci ha comunicato che i due casi sospetti di Rubiera segnalati mercoledì sono risultati negativi ai test. Non ci sono dunque casi di Chikungunya a Rubiera". Nel corso delle attività di disinfestazione porta a porta sono però emersi molti casi di ristagni d’acqua nelle proprietà private: sottovasi, secchi, gomme e altri contenitori lasciati sotto la pioggia in questi giorni possono provocare la generazione di migliaia di zanzare.

"Trasmettiamo ai cittadini – ribadiscono dal Comune – l’invito dell’Ausl e della ditta specializzata su quanto sia fondamentale svuotare o coprire tutte queste fonti di pericolo come da ordinanze vigenti". Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione il sindaco aveva disposto una serie di trattamenti sia adulticidi che larvicidi: a Fontana nord, in via Salerno e in zona piscina. Le attività per evitare la diffusione delle zanzare infette sono state compiute solo ieri mattina e sono state poi sospese. "Nelle prime ore del mattino di ieri – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – la ditta incaricata ha effettuato i trattamenti col mezzo speciale nelle aree interessate dalle operazioni. Mi hanno chiesto di fare un appello a fare attenzione, soprattutto con questo tempo, a secchi, sottovasi e altre carabattole che possono riempirsi d’acqua e vengono lasciati all’aperto".

m. b.