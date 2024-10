’Negativo/positivo’ all’Artifestival. Esposizione aperta al Tecnopolo

· Dopo gli eventi di inizio mese, prosegue l’esposizione dell’Artifestival, il festival delle arti di Reggio Emilia, dal titolo ’Negativo/positivo’ (nella foto). Gli artisti dell’Artificio (nuovo circolo degli artisti) espongono negli spazi del Tecnopolo, in città, un tema che, usando una delle più brutte espressioni in voga di recente, è "divisivo". L’esposizione, aperta con una serie di eventi pubblici, resta visitabile nei giorni feria dalle 9 alle 17, fino al 25 ottobre, con l’adesione di numerosi artisti e di interessanti installazioni.

· Alla biblioteca Santa Croce, in via Adua a Reggio, oggi alle 16,15 sono in programma le ’letture piccine’, a cura del volontari di NatiperLeggere. Per prenotazioni: tel. 0522-585600.

· Mentre allo Spazio Culturale Orologio, sempre oggi ma dalle 16,45, sono in programma le letture di ’Se non è zuppa… ’ (tel. 0522-585396 (spazioculturaleorologio@comune.re.it).

· Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 per ’Cinema ritrovato’ c’è un classico della cinematografia italiana: ’Divorzio all’italiana’, diretto da Pietro Germi nel 1962. In Sicilia il barone Ferdinando, sposato a Rosaria, donna orrenda, ama la bella e giovane Angela. Lui vorrebbe liberarsi della moglie. In un primo momento sembra impossibile, ma quando riappare una precedente fiamma di Rosaria, Ferdinando favorisce la tresca della moglie per poterla sorprendere in atteggiamento compromettente e ucciderla. Al processo viene condannato a pena lieve e quando esce dal carcere sposa la giovane Angela.

· Stasera alle 21 al centro culturale di Brescello, in via Cavallotti, è in programma la conferenza ’Fiat Lux. Le lucerne del museo Gaetano Chierici di Paletnologia’, a cura dell’Associazione Accademia di studi storici Brig, con ingresso libero.

a. le.