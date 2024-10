"Negli anni crescita del 30%"

"Il primo caffè lo bevo appena mi sveglio, ma mi assicuro di non superare quota tre" rivela Marcella Mastropietro, una residente di Piazza del Cristo e habitué della Torrefazione Messicana. "L’atto del bere il caffè è una passione, non un vizio" sottolinea . Al bar però ne prende uno solo: quello di metà mattinata. "La spesa dunque non incide, ed è comunque ben motivata". "Il prezzo del primo caffè che ho bevuto -ricorda- era in lire. Con l’euro è aumentato circa del 30%". È solita concedersi la pausa caffè alla Torrefazione con il padre: "Il caffé qui è molto buono. Con il servizio giusto, nel locale giusto e la compagna giusta, diventa un vero piacere berlo. Penso che i migliori affari si facciano a tavola, ma anche davanti a un buon caffé".