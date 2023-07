Negozi aperti a Guastalla: riempie il centro con offerte e animazioni

La prima serata, pur se con qualche buon risultato, non era partita col "botto", una settimana prima. Ma l’altra sera il secondo evento di "Negozi aperti" ha portato in centro storico a Guastalla moltissimi cittadini, per trascorrere una serata tra esercizi commerciali attivi, saldi e offerte, fino a diverse animazioni musicali proposte dai negozianti locali in vari punti di via Gonzaga e aree limitrofe.

In centro a Guastalla si è finalmente respirata un’aria di "altri tempi", quando nelle sere d’estate era una consuetudine incontrare centinaia di cittadini a godersi la "vasca" di via Gonzaga, tra gelaterie, bar, luoghi di aggregazione. Negli ultimi anni, invece, il cuore della cittadina ha perso gran parte della sua attrazione. Ma l’altra sera l’iniziativa autonoma di un gruppo di commercianti ha permesso di rivivere un centro storico a misura di persone e di famiglie.

Diversi gli intrattenimenti musicali proposti fino alle 23, con diversi negozi che hanno aderito all’apertura serale. L’esperimento sembra essere riuscito dopo due mercoledì di eventi.

Ora ci sarà la pausa delle vacanze estive, con la volontà di riproporre i "Negozi aperti" a partire da settembre, con serate di animazione per rivitalizzare il centro storico, da troppo tempo caratterizzato da un calo di negozi e da vetrine sempre più deserte.