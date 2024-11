Negozi aperti per... divertirsi!

E’ stato tutto il centro storico di Fabbrico a diventare un palcoscenico per la festa di Halloween, giovedì sera, con la partecipazione di molti bambini con genitori e intere famiglie in costume per divertirsi in compagnia. A Fabbrico a questa festa hanno aderito con piacere anche i commercianti, molti dei quali hanno deciso di evitare il turno di chiusura per poter tenere i negozi aperti per accogliere i bambini vestiti da scheletrini, fantasmi, personaggi inquietanti… Una grande quantità di dolcetti è stata donata dai commercianti del paese, che con le scuole, le associazioni e vari gruppi locali hanno organizzato un evento che ha coinvolto tutto il paese. Una lunga fila di bambini ha percorso il centro storico fabbricese per i vari spazi di animazione con letture, la distribuzione di dolci, momenti di recitazione. C’è chi ha raccolto i dolcetti in capienti contenitori a forma di zucca. Una gioia pure per gli adulti, in particolare i commercianti, che hanno dispensato chili e chili di dolci e caramelle con i loro capienti cestiti. Una festa davvero riuscita, che ha unito la cultura alla festa di Halloween, senza fare mancare il senso di integrazione e di stare in compagnia.