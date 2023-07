Negozi aperti stasera a Guastalla: aumentano le adesioni dei locali

Torna la serata dei "Negozi aperti", oggi in centro a Guastalla. Dopo la positiva esperienza di una settimana fa, si ripete l’apertura serale degli esercizi commerciali per riportare vita e animazione nel cuore della cittadina, che da tempo soffre una forte crisi che si ripercuote soprattutto sulle attività economiche. Rispetto a una settimana fa, aumentano i negozi che aderiscono all’apertura serale.

Almeno fino alle 23 sono a disposizione dei cittadini Kaffèklubben libri, Antica Caffetteria, Lolly Rock, Bar Hollywwod, PianoBi, Laboratorio Tattoo, Snores Like a Horse, Benetton 012, Semplicemente Io, Yamamay, Chiosco gelateria, Ginger, Wish, Tabaccheria Iemmi, Saturno, Pepe Rosso, Nuovamente bassa, Il Girasole, Giuseppe Parrucchieri, Bourbon Street, Jolly 65, Lusuardi, Espace, Max & Co, Papaveri e Papere, Plastic.

Sono previste anche animazioni varie e intrattenimenti nelle varie zone del centro, per arricchire l’offerta serale del centro storico. Le aperture serali dei negozi guastallesi dovrebbero riprendere nel mese di settembre, sempre con animazioni, musica e spettacoli vari.