Negozi chiusi e serrande abbassate L’inesorabile declino dell’esagono

di Stefano Chiossi

Sui social spesso si utilizza la dicitura ‘post muto’, quando nella propria pubblicazione la foto parla più di qualsiasi frase scritta a corredo. E passeggiando lungo la via Emilia da Santo Stefano a San Pietro si ha un po’ la stessa sensazione: istantanee di negozi chiusi, cartelli di ‘affittasi’ e ringraziamenti di rito alla clientela sono una costante davanti alla quale è difficile aggiungere altro. Certo, la situazione non sorprende.

Anzi, è stata certificata dal Politecnico di Milano attraverso una ricerca commissionata dal Comune stesso: su 1.550 attività commerciali nell’esagono, poco più del 25% sono sfitte; o 1 su 4 se preferite. Ma trovarsi davanti alla realtà durante una normale ‘vasca’ delle 12 in via Emilia fa comunque impressione. Ed è quello che abbiamo constatato con i nostri occhi.

È indicativo allora partire da Santo Stefano con la chiusura dell’attività di consulenza Obiettivo lavoro: di fatto, uno specchio di questi difficili tempi. Di fronte Foto digital discount è coperto da pannelli di carta con la scritta ‘chiuso definitivamente’, prima di "ringraziare tutti, soprattutto chi da semplice cliente è diventato un amico, sostenendomi nel mio lavoro".

Qualcuno, tra le vetrate che coprono a malapena i cavi esposti all’interno, non lascia nemmeno cartelli: come se quell’immobile sfitto non appartenesse a nessuno. Impressiona ancor di più passando l’obelisco l’enorme sede dell’ex Unicredit, completamente abbandonata e tappezzata con teli dozzinali che poco ci azzeccano, esteticamente, con la via principale della città.

"Al momento tiriamo avanti" ci racconta la commessa di Amelie Store mentre sistema i cartelli con maxi promozioni a partire da 5 euro, "ma la chiara sensazione è di un centro che sta lentamente morendo. Nei week-end il 60% dei negozi sarà chiuso; da cittadina, e non da commessa, onestamente preferisco andare a Parma o Modena".

Ma quanto costa un affitto in via Emilia? Un cartello a pochi passi da piazza del Monte ci offre una prospettiva: chiamando il numero davanti un negozio sfitto, ci viene detto che "per 120 metri quadri non scendiamo sotto i 2mila euro mensili". E se qualcuno ci sconsiglia ("vedo che stai facendo delle foto: vuoi davvero affittare? Non so se ti convenga… "), ci si mette pure l’addetta del corriere Bartolini a sentenziare, mentre parla da sola (e si guarda in giro con fare sospetto) poco prima di una consegna: "Mamma mia che brutta gente che c’è in giro. Orrenda". Qualche temerario comunque c’è. Come il negozio Maxi gioielleria che aprirà a breve o alcuni interessati agli ex locali della storica libreria Paoline.

Ma passando piazza del Monte, e immergendoci nei portici di San Pietro, il filotto di negozi chiusi è ancor più inquietante. In numeri: più di venti locali sfitti in un’ora di camminata. Anche se mai come questa volta le foto parlano più delle fredde cifre.