Negozi chiusi, l’assessore: "Nuovo consorzio in centro"

Mariafrancesca Sidoli, assessore al commercio e alla valorizzazione del centro storico, i dati del Politecnico di Milano parlano chiaro: il 25% degli esercizi commerciali risulta sfitto.

"Questa ricerca da noi commissionata è un processo di verità dovuto dopo la pandemia. Fino a giugno saremo in fase di analisi, per costruire quella che definisco ‘cassetta degli attrezzi’".

Ovvero?

"Tutti i dati raccolti col Politecnico saranno discussi con i vari attori che compongono il centro storico, e solo dopo si passerà alle soluzioni. In precedenza invece si arrivava da loro a giochi fatti. Ecco perché vogliamo completare prima tutti gli incontri con esercizi commerciali, proprietari immobiliari, ordini professionali o associazioni culturali".

Crede possa essere una svolta?

"Indubbiamente credo nel metodo. E lo ritengo innovativo: non a caso siamo partiti da un’analisi scientifica. Poi so benissimo che il cittadino vuole passare alla fase successiva, quindi alla classica domanda ‘e quindi cosa si fa?’".

Proviamo ad anticipare alcune soluzioni.

"La prima è la revisione della legge regionale del 1997, che parla di centro storico come ‘centro commerciale naturale’. Era stata fatta per contrastare lo svuotamento delle città, ma ha semplificato troppo le cose. L’esagono non è composto solo da commercianti: c’è il pubblico, il privato, chi ci lavora, chi lo frequenta, chi va a scuola… Inoltre significava attivare bandi per la valorizzazione commerciale del centro. Invece superando questa legge, come ha annunciato la giunta regionale entro l’autunno, si potrà ampliare il paniere di riferimento".

Obiezione: anche Modena è sottoposta alla stessa normativa, eppure il centro storico gode di maggiore salute.

"Credo sia assolutamente virtuoso. Ma c’è un motivo, e vengo a una seconda soluzione".

Prego.

"Già da 10 anni a questa parte hanno costituito un consorzio che parla di centro storico. Ci sono singole attività, associazioni di categoria, il Comune, i proprietari immobiliari e via discorrendo. La legge regionale non ha mai impedito un gruppo di lavoro simile, ma nemmeno incentivato come invece avverrà nella nuova normativa. Ecco: vorrei parlare di creare una governance, dove tutti i soggetti interessati si riuniscono al tavolo; dove c’è collaborazione".

Zampetti, imprenditrice neo-tesserata con Fratelli d’Italia, ha detto che negli ultimi 30 anni non è stato fatto niente.

"Credo sia mancata una visione d’insieme del centro storico, ed è quella che vogliamo creare. Solo a quel punto si potrà parlare di soluzioni".

Ci faccia un esempio.

"Si parla molto di defiscalizzazione. Uno può attuarla a pioggia, ma lo studio del Politecnico ci dice che non tutto il centro storico ha questa criticità. Ancora: il mercato coperto, o la nuova pavimentazione di piazza San Prospero, che effetti avranno? Ecco perché è importante costruire una base per poi analizzare soluzioni e risultati condivisi".

Qualche correttivo però è già in programma.

"Un nuovo regolamento di igiene, per semplificare le attività di somministrazioni, è in cantiere. Come quello dei dehors".

A proposito di distese: in via del Guazzatoio gli esercenti hanno parlato di ‘Comune in ritardo’.

"Se non vengono rilasciate ci sono dei motivi: domande non in regola; procedimenti in corso; richieste depositate la settimana scorsa… Una volta sistemati saranno concesse".

Nell’era di internet il commercio in centro è ancora sostenibile?

"Dalle innovazioni tecnologiche non si torna indietro. Ma bisogna saperle abbracciare: ecco perché fondamentale che le associazioni di categoria formino i dipendenti come stanno facendo. Avere delle pagine social per esempio è necessario. Va accompagnata questa transizione. E ritengo che occorra puntare sull’identità".

