Negozi colpiti da ladri e baby gang. Ieri la visita del sindaco Massari

Dopo un weekend complesso per il centro storico, il sindaco Massari ieri ha allungato un po’ il giro iniziato con le commemorazioni dei martiri di Porta Brennone e Angelo Zanti per fare visita alle attività entrate nel mirino dei ladri e delle baby gang. Tra sabato notte e domenica all’alba, infatti, ben due locali sono stati colpiti.

In corso Garibaldi, al supermarket Bay Fresh, il titolare Rashel Mohammad è stato rapinato da quattro ragazzini, tre maschi e una femmina. Uno sarebbe entrato nel negozio attorno all’una di notte di sabato, pretendendo di prendere delle merendine senza pagarle. Il 26enne ha reagito, intimandoli di restituirle o di dargli i soldi dovuti, a un certo punto lo ha afferrato per la giacca. Il ragazzino allora lo ha colpito con un pugno in faccia, il titolare è caduto a terra e altri si sono accaniti a calci, mentre la ragazza passava dalla cassa per rubare i contanti all’interno e il cellulare che lì era riposto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

Poche ore dopo, all’alba, il colpo al locale La Buteiga: i ladri hanno divelto la serranda e sfondato il vetro, portando via prodotti enogastronomici e soldi contanti per un valore totale di circa 4mila euro. Oltre al danno della porta, ovviamente. Verso le 9 del mattino una ragazza che passava in via San Carlo ha notato l’ingresso sfondato e ha chiamato la polizia, che ha poi avvisato Maurizio Ruffa, uno dei titolari.

Questi ultimi episodi si inseriscono in una lista che sta diventando decisamente lunga e in cui rientrano non solo i danni alle attività commerciali, ma anche alle auto in sosta in centro o nelle zone limitrofe, a cui spesso viene infranto il finestrino fosse anche solo per rubare poche monete. La situazione, secondo residenti ed esercenti, sta decisamente sfuggendo di mano.