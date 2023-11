Negozi di vicinato: bando pubblico per aiutare ad aprire nuove attività

Un aiuto al commercio tradizionale. Arriva dal Comune di Novellara, che nell’ultima seduta di giunta ha dato il via libera a un bando pubblico da 35 mila euro per favorire nuove aperture o subentri, mettendo a bilancio rispettivamente 29 mila e seimila euro. E il consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha approvato la variazione di bilancio che permette di stanziare i fondi per il bando, al via l’11 dicembre con scadenza il primo giugno 2024.

I fondi copriranno il 40% delle spese d’investimento, escluse quelle di manutenzione straordinaria dell’immobile, di affitto e acquisto di materiali di consumo, con un massimo di settemila euro per nuove aperture e duemila per i subentri.

Esercizi di vicinato, imprese artigianali e pubblici esercizi le attività previste da bando, se da avviare o già presenti nel centro di Novellara o nelle frazioni di San Giovanni, Santa Maria e San Bernardino. L’assessore al commercio Gianluca Arcetti parla di "risposta concreta per sostenere un settore in difficoltà per crisi economica, aumento dei costi energetici e materiali, puntando a rilanciare la qualità dei servizi in centro e nelle frazioni". Le informazioni – compresi il modulo per fare domanda online e la mappa delle zone previste dal bando – sono disponibili sul sito internet del Comune. Le richieste di contribuito saranno accolte in ordine di presentazione fino ad esaurimento fondi.