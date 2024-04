Negozi sfitti in centro: "Segnale di sofferenza. Spazi da riqualificare e affitti calmierati"

"Dobbiamo riportare i professionisti in centro. Il pubblico deve riqualificare spazi vuoti per fare affitti calmierati". Così Fabrizio Aguzzoli, candidato sindaco di Coalizione Civica, in visita alla mostra ’Gli sfitti’ di Gianni Marconi, dedicata ai negozi non utilizzati nella zona più antica della città, ospitata dallo spazio ARTyou di via Gazzata. "I problemi del centro storico di Reggio? Per ora li sta raccontando, bene, la cultura. Adesso tocca alla politica affrontarli seriamente, con interventi che riportino le persone a lavorare in centro". Aguzzoli ha incontrato l’autore e lo storico dell’arte Massimo Mussini e ha trovato spunti forti per la definizione delle politiche programmatiche per il centro storico reggiano, da anni alle prese con una progressiva desertificazione. "La mostra sta facendo parlare la città perché denuncia la situazione nei negozi sfitti in centro – sottolinea Aguzzoli –. Parlando con l’autore ho trovato tutto un pensiero profondo dietro al progetto su come vivere la città e non un mero intento di ’provocazione’, come da alcuni è stata definita la mostra. Sarebbe bene che la politica dialogasse con il mondo culturale e non si fermasse alla superficie". E poi, se anche fosse stata davvero una ’provocazione’, che male ci sarebbe? si chiede Aguzzoli. "L’arte non deve proprio, per definizione, stupire e porre un pensiero in chi la guarda?" E aggiunge: "La cultura è libertà, invito tutti gli amministratori pubblici reggiani a visitare la mostra. Il quadro è chiaro, i negozi sfitti sono un segnale di una sofferenza profonda, figlia di anni di attività ridotte e, quando presenti, ben poco centrate ed efficaci", attacca. Come migliorare la situazione? "Vogliamo tenere un contatto vero, concreto e costante, con i commercianti attivi. E sarà fondamentale l’intervento pubblico, con le risorse necessarie a recuperare e migliorare gli spazi oggi abbandonati, e renderli disponibili con affitti calmierati a artigiani, studi professionali, attività di giovani. Una vetrina sfitta è una ferita per il centro, toglie passaggio, toglie presidio e toglie sicurezza. Vivere i quartieri, centro in primis, è il modo migliore per evitare la creazione di zone grigie e di sofferenze sociali e sul fronte della sicurezza".