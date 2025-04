Negoziante pestato con un bastone da un minorenne: “Ero un fiume di sangue”

Reggio Emilia, 09/04/2025 - Altro giorno, altro episodio di criminalità nella zona di via Martiri della Bettola, a Reggio città. “Oggi è toccato a me”, scrive sui social Devis Incerti, titolare del negozio ‘Scalzature’ che si trova in Rione dei C.L.N. A pochi passi quindi dalla rivendita di pasta fresca La Sfoglia, dove è avvenuto un fatto identico solo pochi giorni fa.

L'aggressione choc davanti al negozio di Devis Incerti, il 48enne è stato picchiato da un minorenne e ha riportato diverse ferite in volto

L’aggressione in pieno giorno

Verso mezzogiorno di ieri Incerti, 48 anni, ha sorpreso un giovane a intrufolarsi nel magazzino accanto al suo negozio. Nel tentativo di non farlo scappare e di calmarlo è stato aggredito dal ragazzo, descritto come minorenne e di origine magrebina.

Il bastone con cui è stato picchiato il negoziante Incerti

"Poco prima aveva provato a venire in negozio - racconta - ma non l’avevamo fatto entrare. Si è spostato sull’altro lato del portico, anche lì cercando di entrare nelle attività. Io stesso sono andato dai miei colleghi per sentire che stava succedendo e valutare se chiamare le forze dell’ordine”.

Nel giro di qualche minuto, il giovane era tornato al locale di Incerti e stava entrando nel magazzino: “Non si sarebbe fermato davanti a niente”.

Devis Incerti, 48 anni, titolare di Scalzature (Rione dei C.L.N)

Picchiato con un bastone di ferro

Il titolare è stato colpito al volto e al torace con un bastone di ferro e delle pinze che il ragazzo ha preso all’interno del magazzino. Dopo averlo rincorso per alcuni metri, è riuscito scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “C’è stata una colluttazione, ero un fiume di sangue”.

“Io ho paura, tutte le volte che esco mi guardo sempre intorno - dice Incerti -. Sto sentendo in zona e mi è stato detto che in pieno giorno ci sono state altre aggressioni a delle persone. Sono molto preoccupato, anche perché questo in particolare è sempre stato un quartiere molto tranquillo”.