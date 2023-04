Negozianti terrorizzati "Ora i clienti scappano Ci proteggiamo da soli Serve un intervento forte"

"Qui la situazione è peggiorata parecchio, adesso scappano anche i clienti". È teso il clima in zona stazione, dopo l’escalation di violenza tra la baby gang con tanto di pitbull e l’aggressione di martedì al commesso di ’Pakasia’. "È stata la mafia del quartiere, io ho paura di loro: non nominatemi sennò mi tagliano la gola" ci aveva detto un testimone. La sua paura è condivisa: quando abbiamo chiesto ai negozianti della zona il loro punto di vista, molti hanno voluto raccontare. Ma senza metterci la faccia "per evitare ritorsioni".

"Io ho questo negozio da vent’anni, la situazione è peggiorata tantissimo negli ultimi quattro – dice un gestore –. Credo sia perché sono aumentati i clandestini, gente che non ha un soldo e non può lavorare quindi è pronta a tutto. Adesso alcuni clienti storici qui non vogliono più venire, hanno paura: ’È più sicuro andare ai Petali’, dicono. Nel mio negozio hanno provato a rubare. Me ne sono accorto e li ho costretti a pagare: hanno capito che qui non si scherza e non sono più tornati". Tullio Gambarelli viene spesso in zona e aggiunge: "Anche i mendicanti sono un grosso problema, alcuni diventano aggressivi, io ho preso insulti e sputi. Non ne faccio una colpa alle forze dell’ordine ma le telecamere non bastano, serve un presidio costante". Tutte le persone con cui abbiamo parlato segnalano come punto particolarmente critico la piccola laterale che si infila tra il bazar e l’ex-enocianina Fornaciari: "Lì sorgerà la nuova sede della Polizia locale, speriamo che cambi le cose perché adesso quella strada è il porto sicuro di bande e spacciatori".

I mendicanti sono un problema anche per gli avventori dei tanti ristoranti con tavoli all’esterno, come spiegato da un titolare della zona: "Per mantenere il decoro ho fatto una scelta molto chiara: puoi sederti solo se rispetti la legge e ti dai un contegno. Per farmi rispettare devo usare la mia autorevolezza, non ci sono altre soluzioni. Respingendo clienti e non mettendo ad esempio le slot machine rinuncio a molti incassi, ma ho visto e subito troppi abusi per continuare com’era". Si parla spesso di degrado del quartiere, ma idee concrete scarseggiano. Questa persona ne ha una: "Ogni giorno molte persone chiedono di poter usare il nostro bagno, all’inizio addirittura volevano farsi la doccia qui. Il Comune dovrebbe mettere qui delle strutture in cui chiunque possa ritrovare una dignità".

I minimarket come quello in cui è avvenuta l’aggressione martedì sono tanti, ma ce ne sono varie categorie: "Qui non vendiamo alcolici, questo aiuta a non avere problemi. Via Eritrea è piena di telecamere, la polizia deve intervenire altrimenti i violenti dilagano e diventa un problema per tutti. Anche perché poi gli italiani se la prendono con gli ’stranieri’, ma non siamo tutti così, anzi!".

Tommaso Vezzani