Negozio cinese. Colpo col buio. Ladri in fuga con i soldi

Hanno spaccato la vetrina, arraffato la merce e i contanti del fondo cassa del negozio, poi si sono dileguati nella notte: ma le telecamere li hanno ripresi e non è escluso che a breve si possa risalire all’identità dei due. È accaduto, ancora una volta, nel quartiere della stazione storica: preso di mira, questa volta, l’esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese, in viale IV Novembre. A dare l’allarme l’altra notte (tra domenica e ieri), attorno all’1.30, un poliziotto in quel momento fuori servizio, che ha visto due persone allontanarsi furtivamente e ha subito segnalato il movimento sospetto. Appena gli agenti della Questura sono arrivati sul posto, i due ladri se la sono data a gambe, lasciando quello che erano riusciti a prendere (soprattutto vestiti) per terra. Sono scappati approfittando del buio e i vicoli della zona, facendo perdere le loro tracce.

La merce, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata e subito restituita al titolare. I soldi del fondo cassa, invece, sono spariti, i due sono riusciti a prendere i contanti che hanno trovato e hanno fatto in tempo a scappare con quelli. Non è possibile stabilire quanto ci fosse di preciso in cassa quella notte, le stime sul furto sono ancora in corso di accertamento. La zona però è ben coperta dalle videocamere. Le indagini della polizia di Stato sono in corso e ora, tramite quelle immagini di videosorveglianza, si cercherà di riconoscere i due soggetti autori del colpo notturno.

Si tratta dell’ennesimo episodio in quella zona, proprio mentre i residenti, esasperati, chiedono al procuratore capo Calogero Gaetano Paci un intervento immediato per cercare di tenere a freno una situazione che sta creando sempre più allarme. E non solo in orario notturno. Chi vive nel quartiere – ormai definito dai residenti ’ex centro storico’ – segnala una realtà diventata, anno dopo anno e soprattutto negli ultimi mesi, pericolosa e invivibile. "C’è chi ha paura anche solo di uscire di casa". Da tempo chiedono la presenza dell’esercito 24 ore su 24, una misura già adottata in altre grandi città vicine a Reggio Emilia.