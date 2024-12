Negozio di giocattoli multato dal Nas: sanzione da tremila euro

Reggio Emilia, 17 dicembre 2024 – Una salata sanzione amministrativa di tremila euro, oltre al sequestro di numerose confezioni di giocattoli, in particolare trombette, che non sono risultate contrassegnate dal marchio Ce, e dunque non in regola con le norme europee che garantiscono la sicurezza dei prodotti verso i consumatori.

L’operazione è stata compiuta dal personale dei carabinieri del Nas di Parma, nel corso di una serie di accertamenti eseguiti nella Bassa Reggiana. In un esercizio commerciale, tra quelli sottoposti ai controlli, i militari del Nucleo antisofisticazioni e sicurezza hanno trovato oggetti destinati al gioco, ma potenzialmente pericolosi in quanto non in regola con le norme europee.

Tra gli oggetti rinvenuti anche delle confezioni di giocattoli senza l’apposito marchio europeo, per un valore totale di circa 500 euro. I prodotti sono risultati privi della necessaria marcatura, elemento obbligatorio che garantisce la conformità agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea. Al titolare del negozio i carabinieri del Nas hanno contestato la violazione, con sanzione amministrativa di tremila euro. Questi controlli fanno parte di un più ampio piano di contrasto alla commercializzazione di prodotti "non sicuri”, per proteggere i consumatori, in particolare i più piccoli, in un periodo dell’anno caratterizzato da un aumento degli acquisti di articoli ludici e ricreativi. Viene nuovamente ribadita l’importanza di verificare sempre la presenza della marcatura Ce al momento dell’acquisto di giocattoli.