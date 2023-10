"Negozio svaligiato, aiutatemi"

Ammonta ad almeno cinquemila euro il valore del bottino portato via dai ladri dal salone di parrucchieri Unika, in galleria della Rocca, in centro a Bagnolo. E ora la titolare, Francesca Ravarotto, lancia un appello ai possibili testimoni delle fasi del furto, affinché possano fornire utili indicazioni alle forze dell’ordine, per poter risalire agli autori del furto e, soprattutto, recuperare il maltolto.

Si tratta infatti di attrezzature nuove e di marca Ghd, tra piastre e phon, del valore di diverse migliaia di euro. Il furto è avvenuto l’altra notte. E in questi giorni, per poter ovviare all’assenza delle strumentazioni da lavoro, lo staff del salone deve operare con phon domestici e altri attrezzi non professionali, in attesa di ripristinare tutta l’apparecchiatura.

"I ladri erano almeno due, a guardare i segni di scarpe lasciati sul divanetto. Sono entrati da uno dei vasistas delle vetrate – spiega Francesca – per poi rovistare nei cassetti, tentando pure di scassinare la porta all’interno per uscire, senza riuscirci. Il registratore di cassa era aperto, ma vuoto. Non c’erano soldi. Per questo i ladri hanno puntato sulle attrezzature dal lavoro, che sono di alta qualità ed erano state acquistate da poco. La sensazione peggiore è stata quella della paura nell’entrare nel negozio, oltre all’amarezza di fronte alla consapevolezza che tutti i sacrifici fatti per sviluppare un’attività professionale vengono poi in parte vanificati e ostacolati da qualcuno che porta via tutto in pochi minuti". Antonio Lecci