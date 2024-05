Nei 1.500 Casoni corre come il vento. E batte il tempo di Stefano Baldini

Alessandro Casoni è andato a fare un giro a Nembro, nel bergamasco, ha partecipato ai campionati lombardi per società con una deroga particolare e ha vinto la gara dei 1.500 metri con un tempo strepitoso, 3’50’’46, nuovo record provinciale per la categoria allievi.

Ovviamente ha messo dietro tutti i lombardi, allievi, juniores, promesse e assoluti, ben 123 atleti.

Ma questo non è un tempo di sola rilevanza "locale", visto che ad oggi è la miglior prestazione italiana di categoria per il 2024. Inoltre è nuovo record regionale, tolto al compianto Antonio Melis che nel 1989 aveva corso la distanza in 3’51’’8.

E a chi ha tolto il record provinciale?

A Stefano Baldini che lo deteneva dal 1988 in 3’54’’6: il fatto curioso è che allora Stefano era allenato da Emilio Benati e oggi il tecnico di Casoni è… Emilio Benati con Daniela Barzagli.

"Già, tutto bello – dice Alessandro che abita a Rubiera e che a settembre compirà 17 anni – io ero certo di valere intorno ai 3’50’’, ma sinceramente non pensavo di ottenerlo subito. Sono andato a Nembro proprio per cercare il tempo ed è arrivato al termine di una bella gara". La sua carriera sportiva?

"Ho iniziato a cinque anni con l’Atletica Reggio, poi nel 2020 sono passato alla Corradini Rubiera soprattutto per comodità. Abito a poche centinaia di metri dal campo sportivo".

Lei ha ottenuto il record regionale, ha spodestato Stefano Baldini dal provinciale, non le sembra di esagerare?

"Sono contento, io i tempi e i record li guardo, e spero che non sia un punto d’arrivo, visto che la stagione è appena iniziata. Conto di limarlo ancora, perché coltivo un sogno".

Facile indovinare, europei di categoria a luglio in Slovacchia?

"Sicuramente sì, ma ci sono ancora un paio di mesi. La mia distanza preferita sono i 1500 dove ho vinto l’argento ai tricolori indoor, poi a volte corro anche gli 800".

Allenamenti duri, Benati le tira il collo?

"Beh, insomma – ride Alessandro – è sicuramente un bell’impegno perché io mi alleno sette giorni su sette, domenica compresa se non c’è la gara".

E riesce a gestire bene gli impegni scolastici con quelli sportivi?

"Non è proprio semplice, anche se frequento un liceo sportivo che aiuta, con una bella frase diciamo che ci salto fuori".

Ha genitori sportivi?

"Sì, mia mamma giocava nella nazionale di pallamano, mio papà tra calcio e ciclismo ha fatto tanta attività".

Claudio Lavaggi