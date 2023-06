Nei giorni del mercato ambulante cambia la viabilità in centro

Cambia la viabilità in centro a Cadelbosco Sopra nei giorni del mercato ambulante, allo scopo di garantire "maggiore sicurezza e più spazi per persone con handicap". Oltre all’occupazione di spazi in piazza XXV Aprile, piazza della Pace e via Saccani, il nuovo assetto prevede anche l’estensione dietro la piazza del municipio, permettendo la messa in sicurezza delle aree della scuola, liberando il passaggio ai mezzi di soccorso e interrompendo l’interferenza pedonale con l’accesso Conad in via Caduti della libertà.

Il parcheggio dietro il municipio permette di spostare i banchi degli spuntisti, mentre nei prossimi giorni saranno introdotti nuovi parcheggi per disabili, agevolando l’accesso al mercato alle categorie più fragili. La sistemazione del mercato è stata portata avanti attraverso un confronto a cui hanno preso parte tutte le associazioni di categoria e gli ambulanti del mercato di Cadelbosco. E’ stato definito un nuovo assetto del mercato e una riassegnazione dei posti destinati agli ambulanti, anche per mettere in sicurezza l’attraversamento del parcheggio del Conad.