Nei guai anche Vezzani "Ci fu continuità politica"

"Sistematico asservimento dei propri incarichi e del proprio ruolo politico agli interessi della ‘ndrangheta".

È quanto si contesta, nell’inchiesta condotta dalla Dda di Bologna, a Giuseppe Vezzani, 54 anni, sindaco dal 2004 al 2014 a Brescello, e anche all’ex assessore della sua giunta Marcello Coffrini, poi diventato suo successore fino al 2016, quando il Comune fu prima commissariato e poi sciolto per infiltrazioni mafiose. Sulla scia di una "continuità politica", sono accusati di una pluralità di condotte: per "garantirsi nel tempo, con radici già nel mandato precedente al 2004, l’appoggio del bacino di elettori, non solo calabresi, controllati dal sodalizio di ‘ndrangheta". Fatti, in più casi contestati a entrambi i sindaci, che furono alla base dello scioglimento del municipio e per le quali il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi ha ravvisato il reato di concorso esterno alla mafia: a oggi le indagini preliminari sono chiuse. Per Vezzani spicca la battaglia fatta contro gli articoli giornalistici che sollevavano l’allarme mafia a Brescello: il Carlino, ad esempio, titolò il 17 ottobre 2009 ‘I clan, razza padrona del paese di don Camillo’, e, nel frattempo, la cosca reagiva, tra l’altro, intimidendo l’allora consigliera della Lega Nord Catia Silva. Vezzani stilò e inviò un volantino a casa dei cittadini, in cui definì questi articoli "un’offesa ai cittadini di Brescello", scrivendo di "non aver mai avuto notizia di nefandezze" e di aver avuto in tal senso "ampie rassicurazioni anche dalle istituzioni provinciali preposte alla sicurezza".

Secondo la Dda, così lui avrebbe contribuito "al processo di mimetizzazione degli ‘ndranghetisti attivi a Brescello con i calabresi per bene". Durante l’assemblea pubblica del 6 novembre 2009, si scagliò contro Silva sostenendo che la denuncia "era stata fatta solo per raccogliere voti". La Dda ha collegato questa vicenda a un’altra più recente emersa dal processo ‘Grimilde’. Francesco Grande Aracri, in carcere, imputato con rito ordinario, incaricò il 29 settembre 2021 i familiari di recuperare quel volantino: ‘Sai dove l’ho appiccicato io? Alla porta di Paolo (uno dei figli, ndr)... possibile che ho conservato solo io questa lettera di cinquemila persone? Quella lettera è molto importante, l’ha mandata a tutti i cittadini che non è vero che c’è questa porcheria di mafia, però mi serve, questa lettera, con Vezzani all’epoca sindaco".

La figlia Rosita lo rassicurò: "La lettera si trova". E il padre insistette: "La troviamo e bisogna trovarla". Lo scopo, secondo la Dda, "era usarla a sua difesa come prova che a Brescello la ‘ndrangheta non esisteva".

Intanto Giovanni Paolo Bernini, forzista di Parma, attacca il pm Ronchi: "Fa piacere constatare che lei, che lavorò al fianco del pm Marco Mescolini nel processo ‘Aemilia’, decida di correre ai ripari sul contrasto alle collusioni mafia-politica: meglio tardi che mai. Attendiamo la stessa determinazione anche nel riaprire le indagini sulle collusioni non approfondite in ‘Aemilia’".

Alessandra Codeluppi