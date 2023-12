Nei guai proprietaria di un’auto

Hanno rubato un portafoglio per poi usare il bancomat per un prelievo da duemila euro a uno sportello automatico di una banca a Rolo. I carabinieri di Campagnola, che si sono occupati delle indagini, non sono ancora riusciti a risalire ai tre autori del furto e del prelievo illecito, ma grazie alle telecamere hanno scoperto il proprietario dell’auto usata dai ladri per fuggire. Si tratta di una 25enne residente a Ferrara, la quale però non ha fornito indicazioni per identificare gli indagati, cercando invece di ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine. È stata denunciata per favoreggiamento. Il furto era avvenuto il 31 agosto. L’uomo derubato ha poi denunciato il reato alla caserma di Campagnola. La proprietaria dell’auto è stata denunciata, mentre proseguono gli accertamenti per risalire agli autori del furto.