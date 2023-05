Nei parchi e nei cimiteri l’erba non aspetta la burocrazia

Mi sono recato a far visita ai miei defunti che si trovano nel cimitero di Sesso. E’ un cimitero di campagna che, purtroppo, si è espanso unendo architettura antica e moderna ma l’incuria è a livelli tali che il Borneo sembra sia arrivato anche qui. La stessa situazione l’ho potuta verificare al suburbano e monumentale. Sono stato tante volte in Trentino (foto sopra) e a recarsi in quei cimiteri l’anima si rasserena: i defunti riposano in un luogo degno della loro esistenza passata. Mi chiedo se i defunti della nostra città appartengono a un rango inferiore rispetto a quelli trentini.

(lettera firmata)