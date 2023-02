"Nei pronto soccorso non c’è ricambio Le cooperative? L’extrema ratio"

di Giulia Beneventi

Mentre si annuncia la riapertura dei pronto soccorso di Scandiano e Correggio, è fisiologico ragionare su quanti professionisti effettivamente si possa contare per ridare alle due comunità questo servizio. Affidarsi alle cooperative, cioè al privato, è certo un punto di partenza che però ha già una fine, segnata a sei mesi di contratto (prorogabile con altri sei, volendo). Ma la sanità pubblica reggiana su quanti medici può contare? A quanto pare poco meno di quaranta camici bianchi; un dato che tra l’altro la direttrice generale Usl, Cristina Marchesi, definisce "dinamico".

Dottoressa Marchesi, cosa intende per "dato dinamico"?

"Voglio dire che ci sono già stati e ci saranno a breve diversi pensionamenti. Non ultimo quello della dottoressa Anna Maria Ferrari, ma anche del dottor Sergio Alboni e, in questi giorni, della dottoressa Laura Trabucco. Sono tutti professionisti la cui mancanza, operativamente parlando, si fa sentire. E ad arrancare è senza dubbio il ricambio di personale, il turnover è in una fase di stallo".

Alla luce di questo, la riapertura dei pronto soccorso di Scandiano e Correggio a 12 ore diurne anziché 24, è una soluzione transitoria o definitiva?

"Difficile rispondere con certezza, si pensi innanzitutto che questa carenza di medici non si risolverà dall’oggi al domani. Anche aumentando i posti in specialità, servono quattro o cinque anni prima di poter contare su nuovo personale".

Quanti medici servono per far ripartire i due pronto soccorso in questione?

"Se parliamo appunto di un diurno di 12 ore con almeno una presenza, servono tre medici per ciascun pronto soccorso".

Tornando agli specializzandi, quanto possono concretamente aiutare a tamponare la situazione?

"Senza dubbio è un bacino a cui attingere, ma non è una misura del tutto risolutiva. Parliamo di medici che comunque stanno ancora completando un percorso formativo, e sono soggetti a vincoli abbastanza netti. Per esempio il fatto di poter lavorare solo 32 ore a settimana e solo in strutture accreditate dalla rete formativa, non permette molta elasticità. Vedremo ora quale esito darà il bando per i liberi professionisti, ma alla base servirebbe una riforma tale da poterci permettere di prendere dei professionisti da subito, a tempo pieno".

Apriamo una parentesi sui medici dell’emergenza territoriale, i cosiddetti ‘met’: il sindacato Snami sostiene che l’azienda Usl di Reggio non abbia seguito l’accordo sugli incentivi, concordato a livello regionale, quando questo avrebbe potuto aiutare il reparto di emergenza-urgenza.

"Si tratta di una questione estremamente complessa. I met hanno sì un accordo regionale, ed è sull’interpretazione di questo accordo che non si è trovata una comune visione, ma non certo riguardo gli incentivi riservati a questi professionisti, che invece vengono assicurati". D’altra parte però i pronto soccorso saranno potenziati con medici ‘a gettone’ delle cooperative.

"Una struttura si riesce a potenziare se ci sono innanzitutto le persone per farlo. Siamo in una fase di grave carenza di personale che si va accentuando nel tempo, e non solo a Reggio: i professionisti vanno in pensione e non ne rientra un numero sufficiente. Le cooperative sono l’extrema ratio: se trovassimo il personale nel pubblico non ne avremmo bisogno".