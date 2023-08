Nei quartieri arriva la Banda di Felina

C’è il ritorno degli eventi di Estate Popolare nel programma odierno di Restate. Stasera dalle 19 agosto i quartieri Compagnoni e Fenulli si accendono di musica con la prima tappa di Long Playing, il piccolo festival di musiche da banda e film sotto le stelle. La Banda musicale di Felina, guidata dal maestro Davide Castellari, si esibirà con brani tradizionali e moderni, in particolare le colonne sonore più celebri. Partenza dal circolo Fenulli dove, dopo il concerto, si può cenare con la "Pastasciuttata di quartiere". Long Playing prosegue con i concerti della Banda di Quartiere il 26 agosto al Villaggio Foscato e della Filarmonica Città del Tricolore il 2 settembre al quartiere Gardenia. In palinsesto anche tre classici intramontabili del musical come Cantando sotto la pioggia (27 agosto in via Compagnoni 25), La La Land (3 settembre al Villaggio Foscato) e La febbre del sabato sera (10 settembre nel cortile di via Piccinini 5). Lunedì 21 agosto ritornano i laboratori creativi di Ridi-segno il mio quartiere, con circolo Picnic e Associazione 5T tra arti visive e teatro. Appuntamento alle 17 al parco del Tasso (via Adua 53) con il corso di "Fumetti pop".