"Nel 2020 ordinanza non notificata Abbiamo dovuto ripartire da zero"

Un ’deposito di amianto a cielo aperto’ che ha provocato una raccolta di firme degli abitanti della zona. Sul tetto di un’abitazione di via Donizetti a Caprara, crollato e contenente fibre di amianto, da tempo si chiede un intervento di bonifica e ’Rinascita Campeginese’ aveva presentato un’interpellanza.

"Allo stato attuale - risponde il comune -, pur essendo l’Amministrazione in possesso di un preventivo rilasciato da ditta specializzata, non è stato ancora fatto formale affidamento. L’intervento consiste nella rimozione di circa 70 mq di materiale composto da amianto crisotilo o contenente parti di esso. La ditta ha calcolato un preventivo puntuale per l’intervento tenendo conto che da sopralluogo le lastre porta coppo utilizzate sono di ottima qualità. Si ritiene che si possa procedere con la raccolta dei frammenti di cemento amianto in matrice compatta perché si presentano pezzature con bordi netti e non sgretolati, sono pezzi integri e di discrete dimensioni che non hanno contaminato il resto del materiale inerte". Il Comune smentisce che esista un vecchio preventivo con una previsione di spesa di 50mila euro, rispetto ai poco più di 10mila indicati ora.

"Diversamente da quanto affermato nell’interpellanza, la precedente Amministrazione non ha messo a disposizione di quella scrivente alcun elemento istruttorio", sottolinea il Comune nella sua risposta. "Abbiamo verificato che l’ordinanza contingibile e urgente, emessa nel 2020, a firma dell’allora sindaco pro-tempore, non era stata notificata al proprietario dell’immobile perché viziata nella forma, pertanto l’Amministrazione si è trovata costretta a riavviare il procedimento trasmettendo, ai sensi di legge, la comunicazione di avvio del procedimento. E’ evidente che, se la precedente istruttoria fosse stata svolta correttamente, questa Amministrazione avrebbe già potuto disporre l’intervento di rimozione".