Nel 2022 a segno 15 rapine Arrestati tutti gli autori

"Un risultato atteso e sperato soprattutto dagli esercizi commerciali colpiti. Una rapina per chi la subisce lascia forti traumi". Sono le parole del capo di gabinetto della Questura, Federica De Simone che ieri ha illustrato la brillante operazione della squadra mobile (rappresentata ieri dall’ispettore Raffaele Garofalo, a fare le veci del dirigente Guglielmo Battisti) riguardo all’arresto del 72enne rapinatore seriale dei Caddy’s e delle Coop – autore di ben sei colpi nel giro di un anno oltre ad altri due (al panificio Melli e alla farmacia All’Angelo) dei quali è gravemente indiziato – come riportato ieri sul Carlino.

Un altro dato importante è dato dal fatto che su 15 rapine messe a segno ai danni di esercizi commerciali nel corso del 2022, "tutti i presunti autori sono stati individuati", dopo l’arresto di due giorni fa. Ma non è stato affatto facile: il ‘nonno rapinatore’, classe ‘50 e residente a Castelnovo Monti, ha dato filo da torcere. "Un professionista del crimine. Risulta disoccupato e probabilmente viveva di proventi illeciti", spiegano in Questura. L’anziano vanta diversi precedenti specifici e condanne pregresse. A dispetto dell’età era furbo e scaltro. "Il modus operandi era studiato scrupolosamente, agendo anche un mese dopo – ha continuato la dirigente De Simone – Si muoveva a piedi e arrivava fuori dal Comune di residenza. Raggiungeva l’obiettivo e lasciava una borsa all’esterno dove riponeva gli abiti con cui si cambiava dopo la rapina. Indossava sempre una mascherina chirurgica, di diverso colore e tante di queste sono state ritrovate nella perquisizione domiciliare.

Era accorto anche nell’utilizzare sempre un paio di guanti, in modo da coprire le rughe che lo avrebbero fatto riconoscere più facilmente". Così come variava pure l’arma: "Ha utilizzato una pistola, ma anche un cutter e una siringa, minacciando che fosse infetta". La svolta è arrivata grazie al sistema di videosorveglianza a bordo dei bus di Seta che l’uomo utilizzava per scappare; gli inquirenti hanno ricostruito gli itinerari, arrivando a lui.

Il 72enne, difeso dall’avvocato Federica Gaia Furnò – è atteso ora davanti al gip e al pm Laura Galli per l’udienza di convalida.

dan. p.