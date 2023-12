Nel 2023 aperte sei nuove attività

Iniziative per sostenere il commercio e interventi di riqualificazione nel centro storico. Così, anche di fronte alla concorrenza dei centri commerciali, lo shopping natalizio cerca di essere protagonista a Reggiolo. Nei negozi del centro le locandine di "Natale locale", l’iniziativa che ha messo a disposizione delle famiglie con figli fino ai 21 anni voucher per uno sconto di cinque euro a fronte di una spesa di 15 euro, richiamano i clienti e le vetrine si accendono per accogliere i giorni di festa. Il Comune ha cercato di rendere attrattivo il territorio per l’insediamento di nuove attività. C’è chi, proveniente dalla Lombardia, ha scelto di aprire proprio a Reggiolo. Non un semplice caso, ma il risultato di investimenti e di opportunità, rafforzando anche la dimensione sociale e il volontariato. Nell’arco di sette anni sono state complessivamente ottanta le attività di nuova apertura o rinnovate, di cui una trentina nel periodo successivo alla pandemia Covid-19. Dopo il terremoto del 2012, la ricostruzione ha permesso di dare nuovo vigore ai progetti imprenditoriali, che hanno trovato opportunità e sostegno concreto con bandi, iniziative ed eventi capaci di attrarre pubblico a Reggiolo. Nel 2023 a Reggiolo hanno aperto sei attività di vario tipo, dall’abbigliamento ai prodotti per la casa: Colette shop, Eco shop, Swig lab, ConCocò, Urban, Mamatò. Quasi sempre in spazi totalmente rinnovati da interventi di riqualificazione.

a.le.