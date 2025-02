Nel 2024 il Pil della provincia a +0,4%, trainato dal settore edile

L’economia reggiana chiude il 2024 in crescita, nonostante i risultati inferiori rispetto alle previsioni di ottobre. Secondo le prime stime della Camera di Commercio dell’Emilia, basate sugli Scenari di previsione dell’Osservatorio Prometeia, il Pil della provincia cresce dello 0,4%, un dato inferiore al +0,9% previsto in autunno, ma comunque in linea con la media regionale (+0,5%) e nazionale (+0,4%). A frenare la crescita è stato soprattutto il settore industriale, con una contrazione del -2%, peggiore rispetto al -1,5% previsto in ottobre. Le prospettive per il 2025 restano negative, con un ulteriore -0,2%, mentre una ripresa più decisa è attesa per il 2026 (+1,6%). Tuttavia, ci hanno pensato le costruzioni, l’agricoltura e i servizi a compensare il calo dell’industria.

Il comparto edile segna infatti un +3,6% nel 2024, ma dovrebbe arretrare nel 2025 (-2,1%). L’agricoltura cresce del 6,2%, ma è previsto un calo del 2,1% l’anno successivo. I servizi invece si attestano su un +1,2% nel 2024, con una sostanziale stabilità nel 2025 (+1,1%). Segnali positivi arrivano anche per le famiglie: il reddito disponibile cresce del 4,4% nel 2024 e si prevede un ulteriore aumento del 3,2% nel 2025. "Quello relativo al 2024 è un dato molto significativo – dice il presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, Stefano Landi – perché corrisponde in buona misura all’aumento del reddito reale".

"L’aumento medio complessivo dei prezzi al consumo, infatti, è stato dello 0,9%, e sebbene alcune spese abituali delle famiglie siano aumentate in misura maggiore (gli affitti reali, ad esempio, cresciuti del 3,6%), i redditi non sono stati completamente erosi dall’inflazione, come invece era accaduto nel 2022". Per concludere, anche il mercato del lavoro mostra segnali positivi, con l’occupazione in crescita del 2% nel 2024 e attesa in ulteriore aumento dell’1,1% nel 2025.

e.b.