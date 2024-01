Nel 2070 nei nostri parchi cactus e palme

di Ugo Pellini*

Uno studio del Politecnico di Zurigo ha dimostrato che, con il cambiamento climatico in atto sul pianeta, nel 2070 Reggio Emilia avrà lo stesso clima di Marrakech. Lo scenario, riproposto dal neurobiologo Stefano Mancuso alla convention organizzata dal sindaco Luca Vecchi, è davvero sconvolgente e preoccupante; con il passaggio da clima continentale a mediterraneo proviamo ad immaginare le trasformazioni del nostro ambiente naturale e dell’agricoltura. Il territorio collinare sarà dominato da estese coltivazioni di ulivi e probabilmente, come già successo in Marocco, saranno introdotte grandi piantagioni di Eucalipto coltivazioni di agrumi vari (...)

*botanico