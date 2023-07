Nel borsello nascondeva un coltello a serramanico Fermato dai carabinieri

Era in possesso di un coltello, mentre si aggirava vicino l’ospedale Magati di Scandiano. L’uomo, di 39 anni residente nella zona reggiana delle Ceramiche, è apparso piuttosto nervoso al controllo dei carabinieri, i quali hanno approfondito la perquisizione, scoprendo un coltello a serramanico, della lunghezza di 18 centimetri, nel borsello. E’ stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti a offendere. E non solo: il reato, infatti, risulta essere aggravato dalla violazione delle prescrizioni di un avviso orale, visto che in passato il 39enne era stato destinatario di un provvedimento giudiziario. Dunque, l’uomo avrebbe dovuto evitare di girare in possesso (ingiustificato) di un coltello, per non incappare in ulteriori guai.