Nel cassonetto del metallo spunta un ordigno bellico

Un ordigno bellico, probabilmente di fabbricazione austriaca della prima guerra mondiale, è stato rinvenuto ieri mattina nel contenitore del ferro dell’isola ecologica di Guastalla, in via Castagnoli. E’ stato uno degli operatori della struttura, nel controllare i contenitori, a notare il proiettile inesploso, con l’esterno arrugginito e dalla forma inequivocabile. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per isolare l’area, in attesa dell’arrivo degli artificieri, i quali hanno poi fatto brillare l’ordigno in uno spazio isolato della locale golena del Po.

Fino al primo pomeriggio, quando il grosso proiettile è stato recuperato, l’isola ecologica di via Castagnoli è rimasta chiusa al pubblico, per precauzione. Non si esclude che l’ordigno sia stato gettato nel bidone quando la struttura ecologica era chiusa al pubblico, forse gettando l’oggetto potenzialmente esplodente dalla parte esterna della recinzione. Probabilmente l’ordigno è stato rinvenuto casualmente da qualche cittadino, il quale ha poi deciso di sbarazzarsene gettandolo nel contenitore del ferro, senza però pensare alle possibili conseguenze nel maneggiarlo senza precauzioni.

Antonio Lecci