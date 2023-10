Nel centrodestra volano gli stracci

Sono sorpresi dalle dimissioni da Fratelli d’Itallia della consigliera Debora Tondelli (con il suo ingresso nel gruppo misto per Fiamma Tricolore) i colleghi del gruppo consiliare di opposizione di Vetto, Alberto Bizzocchi (capogruppo) ed Alessandro Aragona (consigliere). Ma diverse sono anche le reazioni: mentre Bizzocchi ringrazia la Tondelli per il lavoro svolto augurandole buon proseguimento, Aragona critica la consigliera dimissionaria dicendo fra l’altro: "Non si è mai impegnata in qualsivoglia iniziativa legata al suo Comune o al suo territorio. Non parliamo neanche della capacità aggregativa, che si limita al tesseramento di due persone oltre a sé stessa".

Molto diversa è l’opinione di Bazzocchi, ora vice coordinatore regionale dell’Emilia Romagna di Fdi, il quale afferma: "Con dispiacere prendo atto della decisione presa da Debora Tondelli. Le auguro un buon lavoro nel gruppo consiliare da lei costituito e la ringrazio per il lavoro svolto in questi 4 anni nel gruppo di opposizione da me presieduto. Credo che a volte i malumori personali potrebbero essere utili per un confronto democratico e usati contro gli avversari politici che stanno a sinistra. Con ciò, io rimango a disposizione in Consiglio comunale di Vetto per concludere il mandato in armonia, nonostante la decisione dalla consigliera Tondelli".

Alessandro Aragona, coordinatore provinciale FdI non esita a polemizzare con ironia sulle dimissioni della collega Debora Tondelli: "Nell’augurare alla signora Tondelli tutto il bene possibile all’interno della sua nuova formazione politica – afferma in una nota il consigliere Aragona – non possiamo che accogliere con un sorriso le parole che apprendiamo dal giornale (il Carlino, nell’edizione di ieri, ndr). In svariati anni di militanza politica, non si ricordano della consigliera comunale Tondelli un banchetto, una mozione, un comunicato, una raccolta firme, l’organizzazione di un evento. Aggiungiamo che, pur essendo presente nel gruppo whatsapp degli Enti Locali del partito, creato e gestito appositamente per dare una mano all’attività di tutti i consiglieri comunali, non si ricorda una benchè minima manifestazione di interesse finalizzata a espletare nel migliore dei modi il proprio ruolo. Un silenzio assordante. Anzi, tutto ciò che è stato organizzato nelle zone montane (conferenze stampa, pranzi di tesseramento, attività elettorale, comunicati stampa) si deve all’impegno del Coordinamento provinciale, dei suoi dirigenti e del presidente di Circolo del Ventasso, Elio Magliani, che hanno dovuto supplire costantemente a queste continue mancanze. Impegno grazie al quale, peraltro, il centrodestra è riuscito nell’impresa storica di vincere per la prima volta il Comune del Ventasso, grazie al fondamentale apporto di Fratelli d’Italia. Auguriamo alla signora Debora Tondelli di fare meglio, nel suo prossimo futuro politico, rispetto a quanto si sarebbero aspettati da un proprio consigliere comunale gli oltre 500 tesserati di Fratelli d’Italia".

Settimo Baisi